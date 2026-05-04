Caso Genini l'amica Elisa Bartolotti | Se sia stato Dolci? Non voglio neanche immaginarlo

Elisa Bella Bartolotti, amica di Pamela di Genini, ha rilasciato una dichiarazione a Fanpage.it, parlando dei mutamenti nella sua vita dopo il femminicidio. La donna ha espresso dubbi sulla possibile responsabilità di Dolci, senza entrare nei dettagli delle accuse. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini e delle discussioni pubbliche sul caso.

Elisa Bella Bartolotti, amica di Pamela di Genini, torna a parlare con Fanpage.it per spiegare quanto sia cambiata la sua vita dopo il femminicidio. "Perché Dolci si espone così tanto? Forse un suo modo per mantenere viva la relazione con Pamela".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Caso Genini, l’ex Dolci: “Mai stato di notte vicino al cimitero di Strozza, e se fosse non è reato”Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, intervistato nella trasmissione Dentro la Notizia, si difende e nega di essere lui l'uomo...

Caso Genini, l’ex Francesco Dolci: “Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per lei”Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, intervistato su Quarto Grado, ha dichiarato di aver elargito a Pamela 400mila euro in 7 anni di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Pamela Genini, l'amica: Chi ha trafugato la tomba era ossessionato da lei - 27/04/2026 - Video; Pamela Genini, i dubbi dell'amica su Francesco Dolci troppo presente e quei 400.000 euro spesi per lei; Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo; Pamela, la profanazione a inizio novembre. L'amica in caserma: È stato qualcuno che non ha saputo gestire il distacco.

Caso Genini, l’amica Elisa Bartolotti: Se sia stato Dolci? Non voglio neanche immaginarloNella vita dobbiamo sfruttare al massimo la nostre potenzialità. Me l'ha insegnato Pamela. Elisa Bella Bartolotti, 33 anni, studentessa di Psicologia, oggi torna a parlare con Fanpage.it per ricorda ... fanpage.it

Caso Genini, Gualtiero Nicolini (Scarpetta Rossa): Ho consegnato le mie chat con Dolci ai carabinieriGualtiero Nicolini, responsabile di Scarpetta Rossa, è stato ascoltato ieri dai carabinieri di Bergamo, sul caso Genini, come persona informata sui fatti ... fanpage.it

“Mi ha chiamato 4/5 volte al giorno, quasi tutti in giorni. Tranne il 18-19 marzo”. Gualtiero Nicolini, responsabile di Scarpetta Rossa, è stato ascoltato ieri dai carabinieri di Bergamo, sul caso Genini, come persona informata sui fatti in quanto in contatto con Fran - facebook.com facebook

Caso Pamela Genini, l'audio di Pamela: "Dolci vuole sempre tenere qualcosa di me" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com