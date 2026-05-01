Caso Genini l'ex Dolci | Mai stato di notte vicino al cimitero di Strozza e se fosse non è reato

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, ha ribadito durante una trasmissione televisiva di non essere mai stato di notte vicino al cimitero di Strozza. Ha anche precisato che, nel caso fosse stato presente in quella zona, non si tratterebbe di un reato. La sua testimonianza si inserisce nel contesto del caso giudiziario riguardante Pamela Genini, coinvolta in un procedimento legale.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, intervistato nella trasmissione Dentro la Notizia, si difende e nega di essere lui l'uomo ripreso in video a camminare nei pressi del cimitero di Strozza in piena notte: "E se fosse, non è reato".🔗 Leggi su Fanpage.it

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