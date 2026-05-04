Le nuove indagini della Procura di Pavia sul caso Garlasco hanno portato alla luce dettagli inediti, rivelando che Sempio aveva un’ossessione amorosa che non riguardava Chiara Poggi. Le verifiche hanno approfondito alcuni aspetti della sua vita, contribuendo a delineare meglio il quadro investigativo. Tuttavia, molti elementi rimangono ancora da chiarire, lasciando aperti diversi interrogativi sul contesto di quegli eventi.

Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio diChiara Poggiavvenuto il 13 agosto 2007 aGarlasco, avrebbe avuto tra i 18 e i 20 anni unaforte ossessione amorosa. Tuttavia, secondo i suoi legali, questa non sarebbe stata rivolta alla vittima. Gli avvocatiAngela TacciaeLiborio Cataliottistarebbero valutando la possibilità di far testimoniare la reale destinataria di quell’interesse, per chiarire definitivamente la questione. Taccia, amica storica di Sempio, ha ricordato chiaramente quella fase: una “fissazione”per una ragazza più giovane, senza alcun legame con Chiara Poggi. Un elemento significativo emerge da unpost del gennaio 2011, in cui Sempio descrive una fase difficile della sua vita, definita come “periodo nero” seguito da una lenta ripresa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Garlasco, Sempio aveva un’ossessione amorosa ma non per Chiara Poggi

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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