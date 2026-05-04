Caso Garlasco insieme a Sempio saranno interrogate anche le sorelle Cappa

Nel caso Garlasco, oltre a Andrea Sempio, sono previste anche le testimonianze di Paola e Stefania Cappa. Le due sorelle saranno sottoposte a interrogatorio nel corso delle indagini in corso. La procedura riguarda le persone coinvolte nelle indagini legate all’episodio avvenuto nel paese. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato rivelato sulle modalità o i tempi degli interrogatori.

(Adnkronos) – Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle due sorelle. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto. Secondo quanto sostiene ora la Procura di Pavia, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Sempio, unico indagato del delitto al posto dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale: questa la scena dell'omicidio di Garlasco ipotizzata dagli inquirenti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa - Ore 14 del 28/11/2025

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