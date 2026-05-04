Caso Garlasco difesa | i post online non indicano un’ossessione

Nel caso Garlasco, la difesa ha affermato che i post pubblicati online dall’indagato non dimostrano un’ossessione. Nel frattempo, si cercano elementi che possano contribuire a chiarire la posizione dell’indagato, tra cui una barista che potrebbe fornire un contributo importante. I tecnici hanno analizzato un’impronta parziale trovata sulla parete, cercando di capire se possa essere collegata all’indagato o meno.

? Cosa scoprirai Chi è la barista che potrebbe scagionare l'indagato?. Come spiegano i tecnici l'impronta parziale sulla parete?. Perché i post sul forum sono considerati una prova?. Cosa rivelano le nuove analisi sul DNA trovato sulle unghie?.? In Breve La perita Denise Albani contesta la certezza del DNA trovato sulle unghie della vittima.. L'impronta 33 sulla parete risulta parziale e l'Obti test ha dato esito negativo.. I messaggi analizzati risalgono al periodo compreso tra il 2009 e il 2016.. La difesa cita una barista come figura chiave per smentire l'ossessione ricostruita.. L’avvocato Liborio Cataliotti contesta la ricostruzione della Procura di Pavia contro Andrea Sempio, convocato mercoledì 6 maggio per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

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CASO GARLASCO: Perchè non è stato Alberto Stasi - Ospite Darkside Italia

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