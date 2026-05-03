Caso Garlasco i post di Andrea Sempio riemergono dal web | Un’ossessione durata 2 anni

Sul web sono riemersi i post di Andrea Sempio, collegati al caso Garlasco, dove si parla di un’ossessione durata due anni. Nei messaggi si trovano discussioni su un club di seduzione e riferimenti a un innamoramento verificatosi tra i 18 e i 20 anni. I contenuti sono stati condivisi in vari forum e social network, attirando l’attenzione di chi segue da vicino questa vicenda giudiziaria.

Dalle discussioni su “Italian Seduction Club” ai riferimenti a un innamoramento avvenuto tra i 18 e i 20 anni: nuovi elementi riaccendono l’attenzione sull’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi A quasi vent’anni dall’inizio del caso Garlasco, nel quale Chiara Poggi fu uccisa, emergono dal web contenuti che riportano il nome di Andrea Sempio al centro di nuovi dibattiti. Come riportato anche da La Repubblica, online sono stati individuati migliaia di post pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum denominato “Italian Seduction Club”,spazio virtuale dedicato allo scambio di tecniche e strategie di approccio sentimentale. Dietro il nickname “Andreas” si celerebbe, secondo quanto confermato anche dalla difesa, lo stesso Sempio, oggi trentottenne e nuovamente indagato per il delitto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Garlasco, i post di Andrea Sempio riemergono dal web: “Un’ossessione durata 2 anni” Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato” Notizie correlate Caso Garlasco, ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio(Adnkronos) – L’età, l’auto che (da sempre) guida, i nomi degli zii e quel nickname. Delitto di Garlasco, i pm su Andrea Sempio: “Ossessionato da Chiara”. Il giallo dei post in chatGarlasco (Pavia), 3 maggio 2026 – Un’ossessione sessuale? Il rifiuto ricevuto? Sono i possibili moventi per armare la mano di Andrea Sempio di un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ora Andrea Sempio è indagato con l’accusa di aver ucciso da solo Chiara Poggi a Garlasco; Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupri; Garlasco, i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio: Io ossessionato da una ragazza; Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio. Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupriI post in un forum per seduttori attribuiti ad Andrea Sempio: l'ossessione per una ragazza nei messaggi dell'indagato per il delitto di Garlasco ... virgilio.it Caso Garlasco, 'Andreas' e l'ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio(Adnkronos) – L’età, l’auto che (da sempre) guida, i nomi degli zii e quel nickname. Sono tanti gli elementi che lasciano pensare che dietro agli oltre 3mila post pubblicati da un certo ‘Andreas’ sul ... notizie.it Sky tg24. . Per il caso Garlasco, 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova indagine (con la prima che si era chiusa con la condanna definitiva di Alberto - facebook.com facebook Caso Garlasco, 'Andreas' e l'ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio x.com