Le forze dell'ordine hanno effettuato il sequestro di dispositivi elettronici nel quadro delle indagini sul caso Di Ielsi. Sono stati prelevati computer e chiavette USB, che ora sono al centro di analisi tecniche. I file estratti potrebbero contenere elementi utili per chiarire i dettagli dell'omicidio premeditato delle due donne. Restano da scoprire le responsabilità e le eventuali connessioni tra le persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono i file estratti dai computer e dalle chiavette USB?. Chi sono i responsabili dell'omicidio premeditato pianificato contro le due donne?. Come può la ricina collegare i medici indagati al gesto atroce?. Perché gli investigatori cercano tracce digitali legate alle festività natalizie?.? In Breve Procuratrice Elvira Antonelli coordina il sequestro di cellulari, computer e chiavette USB.. Cinque medici sono indagati per omicidio colposo mentre la Procura cerca ignoti.. Analisi forensi su tablet e USB mirano a ricostruire comunicazioni pre-natalizie.. Dieci rappresentanti, tra indagati e parti offese, hanno assistito al sopralluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Di Ielsi: la Scientifica sequestra i dispositivi elettronici

ENIGMA Pietracatella, il mistero delle morti da ricina entra in una nuova fase

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Per risolvere il caso dell’avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, gli investigatori starebbero scandagliando la vita privata delle persone coinvolte. Atteso nuovo sopralluogo nella casa sotto sequestro - facebook.com facebook

Dopo la morte per avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella, nel Campobassano, la ricina è tornata al centro dell’attenzione. Marco Segatto, docente di Fisiologia all’Università del Molise, chiarisce rischi e luoghi comuni: la to x.com