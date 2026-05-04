Caso Di Ielsi | la Scientifica sequestra i dispositivi elettronici

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno effettuato il sequestro di dispositivi elettronici nel quadro delle indagini sul caso Di Ielsi. Sono stati prelevati computer e chiavette USB, che ora sono al centro di analisi tecniche. I file estratti potrebbero contenere elementi utili per chiarire i dettagli dell'omicidio premeditato delle due donne. Restano da scoprire le responsabilità e le eventuali connessioni tra le persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono i file estratti dai computer e dalle chiavette USB?. Chi sono i responsabili dell'omicidio premeditato pianificato contro le due donne?. Come può la ricina collegare i medici indagati al gesto atroce?. Perché gli investigatori cercano tracce digitali legate alle festività natalizie?.? In Breve Procuratrice Elvira Antonelli coordina il sequestro di cellulari, computer e chiavette USB.. Cinque medici sono indagati per omicidio colposo mentre la Procura cerca ignoti.. Analisi forensi su tablet e USB mirano a ricostruire comunicazioni pre-natalizie.. Dieci rappresentanti, tra indagati e parti offese, hanno assistito al sopralluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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