Besano riaccende il futuro | nuovo punto per la raccolta e rigenerazione di dispositivi elettronici

A Besano, un nuovo punto di raccolta per dispositivi elettronici dismessi apre le porte, spinto dalla crescente quantità di rifiuti tecnologici. La decisione nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Progetto Nuova Vita, che mirano a favorire il riciclo e la rigenerazione degli apparecchi. La struttura permette ai cittadini di smaltire facilmente telefoni, tablet e altri dispositivi obsoleti. La scelta di installare il punto nel centro del paese mira a coinvolgere più persone e ridurre l’abbandono di rifiuti tecnologici.

Besano: Un Punto di Riconnessione Digitale e Ambientale. Besano, in provincia di Varese, ha inaugurato un punto di raccolta permanente per dispositivi elettronici dismessi, una collaborazione tra l'associazione Progetto Nuova Vita e l'amministrazione comunale. L'obiettivo è duplice: ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti elettronici e promuovere l'inclusione digitale attraverso la rigenerazione e il riutilizzo di computer e smartphone. Dalla Raccolta Straordinaria al Presidio Continuo. L'idea di un punto di raccolta stabile nasce dall'esperienza positiva di giornate dedicate alla raccolta di rifiuti ingombranti organizzate in passato da Progetto Nuova Vita.