La leader di un partito politico ha espresso forte sdegno riguardo a una vicenda avvenuta a Crans-Montana, dove alcune famiglie di giovani coinvolti in un incendio di Capodanno hanno ricevuto fatture di decine di migliaia di euro da un ospedale svizzero. La donna ha dichiarato di essere rimasta scioccata nel venire a conoscenza di questa situazione, definendola ripugnante se i costi delle cure ricadessero sulle vittime o sull’Italia.

“Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans -Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiegando di aver parlato “con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla”. “Ma ho chiesto all’Ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia – sottolinea la premier -.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Giorgia Meloni: “Ripugnante se i costi delle cure cadessero sulle vittime o sull’Italia”

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