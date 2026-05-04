Caso Caliendo il legale della famiglia deposita un video sugli organi congelati

Questa mattina, l’avvocato della famiglia ha presentato in procura un video e documenti relativi a altri casi in Italia di trasporto di organi da donatore, nei quali si mostra che gli organi sono arrivati congelati. Si tratta di un'informativa che riguarda il trasporto e la conservazione di organi destinati a interventi chirurgici, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

AGI - L’avvocato Francesco Petruzzi ha depositato questa mattina, in procura, documenti in cui si parla di altri casi registrati in Italia di trasporto di organi da donatore, in cui l’organo è arrivato congelato. Si tratta del video di una conferenza sul sistema trapianti durante il quale si è parlato anche del trasporto di organi. L’integrazione documentale dell’indagine difensiva è nata dal fatto che “durante la conferenza alla quale abbiamo partecipato con l’Aido, a fine aprile, abbiamo appreso che ci sono stati altri casi di organi congelati in passato. In particolare – spiega Petruzzi all’AGI – chi parlava in rappresentanza di una società che fa trasporto di organi, mentre mostrava una serie di immagini ed esperienze, richiamando il caso di Domenico Caliendo per il cuore arrivato ghiacciato, ha detto che per loro non era una novità”.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Caliendo, il legale della famiglia deposita un video sugli organi congelati Notizie correlate Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati”Quello di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di un cuore... Domenico Caliendo, denunciati altri casi di organi ?congelati? oltre al suoOltre a quello del piccolo Domenico Caliendo, si sono verificati altri casi in cui l'organo da trapiantare è giunto a destinazione rovinato dalle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; I 12 quesiti cruciali sul trapianto del cuore 'bruciato' di Domenico Caliendo; Domenico Caliendo, il legale della famiglia: Gli avvocati dei cardiochirurgi cercano uno scudo penale che non esiste; Caso Caliendo: integrazione di denuncia. Il legale della famiglia: nuove accuse di falso contro i cardiochirurghi. Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi congelatiLa circostanza è emersa durante un convegno al Senato al quale ha partecipato anche l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo ... ilgiornale.it Nuovi atti nell’inchiesta sul caso Caliendo: video e documenti consegnati in ProcuraSi arricchisce di nuovi elementi l’indagine sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore eseguito all’ospedale ... cronachedellacampania.it Caso Caliendo, cardiochirurghi cercano 'scudo penale' che non esiste Leggi qui: https://www.informazionesei.it/caso-caliendo-cardiochirurghi-cercano-scudo-penale-che-non-esiste/ - facebook.com facebook