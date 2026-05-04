Caso arbitri Nasca e Di Vuolo già ascoltati dalla Procura su Inter Verona | i dettagli

La Procura ha già ascoltato in audizione i due ufficiali di gara coinvolti nel caso che riguarda l’incontro tra Inter e Verona. L’indagine si concentra sul sospetto di frode sportiva, con l’obiettivo di chiarire eventuali irregolarità nelle decisioni arbitrali durante la partita. Le audizioni si inseriscono in un procedimento più ampio volto a fare luce sui presunti illeciti legati alle attività sportive di quei match.

Caso arbitri, Nasca e Di Vuolo già ascoltati dalla Procura su Inter Verona: prosegue l’inchiesta focalizzandosi sul reato di concorso in frode sportiva. L’ inchiesta milanese sul sistema arbitrale prosegue senza sosta, focalizzandosi sul reato di concorso in frode sportiva. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, il PM Maurizio Ascione ha già ascoltato nei mesi scorsi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, rispettivamente addetto VAR e AVAR della discussa sfida Inter-Verona del 6 gennaio 2024. Al centro dell’interrogatorio, la mancata sanzione per la gomitata di Bastoni su Duda, episodio avvenuto pochi istanti prima del gol decisivo di Frattesi....🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Nasca e Di Vuolo nell’inchiesta arbitri su Inter-VeronaL’inchiesta sul mondo arbitrale si allarga e coinvolge altri nomi oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caso Rocchi, tre nuovi indagati nell'inchiesta arbitri. Sotto la lente i casi Paterna e Nasca; Inchiesta arbitri, il retroscena su Inter-Verona: Scintille tra Nasca e Gervasoni, stavano per arrivare alle mani; Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati; Arbitri, l'inchiesta si allarga: c'è pure il barese Nasca. La Procura: estranei i vertici dell'Inter.

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