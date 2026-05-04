La Cassazione ha respinto la richiesta di benefici a Luciano Nocera nell'ambito del caso Albanese. La decisione è stata comunicata di recente, senza concessione di permessi o agevolazioni. Nel frattempo, Francesco Virgato ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere attività lavorative all’esterno del carcere, con un provvedimento firmato dalle autorità competenti. La situazione si inserisce in un quadro giudiziario ancora in evoluzione.

? Cosa scoprirai Perché la Cassazione ha negato i benefici a Luciano Nocera?. Come ha ottenuto Francesco Virgato il permesso per attività lavorative esterne?. Quali differenze distinguono il percorso carcerario dei tre condannati?. Perché la collaborazione con la giustizia non ha garantito sgravi a Locatelli?.? In Breve Francesco Virgato ha ottenuto permessi lavorativi nonostante l'ergastolo e 28 anni di pene.. Rodolfo Locatelli ha collaborato con gli inquirenti dopo la condanna a 20 anni.. L'omicidio di Ernesto Albanese è avvenuto nei boschi di Guanzate nel giugno 2014.. Francesco Virgato risponde anche dell'omicidio di Salvatore Deiana avvenuto nel 2009.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Albanese, Cassazione nega i benefici a Luciano Nocera

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