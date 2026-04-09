Cassazione | benefici anche ai figli non a carico delle vittime dell’amianto

La Corte di Cassazione ha recentemente deciso che anche i figli non economicamente a carico delle vittime dell’amianto possono ricevere benefici. Questa decisione riguarda i diritti degli orfani di persone decedute a causa dell’esposizione all’amianto e potrebbe influenzare le modalità di accesso alle prestazioni per molte famiglie coinvolte. La sentenza riapre un dibattito sul riconoscimento di tali diritti in presenza di figli non a carico.

La Corte di Cassazione riapre il tema dei diritti degli orfani delle vittime dell’amianto e stabilisce un principio destinato a incidere su numerosi casi analoghi. Con una sentenza pubblicata due giorni fa, i giudici hanno chiarito che i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cadono le bombe e Brunetta elogia i “benefici straordinari” della guerra: “Compensano i costi, anche delle vittime: i Pasdaran e le bambine della scuola…”“C’è un evidente bias narrativo, una profonda distorsione nel racconto di quanto sta avvenendo in Medio Oriente“.

Amianto nelle basi militari del casertano, svolta della Cassazione: diritti anche agli orfaniUna pronuncia destinata a fare giurisprudenza e ad avere ricadute dirette anche sul territorio casertano.

Temi più discussi: Corruzione, la Cassazione penale traccia il confine per distinguere la cortesia dal reato; Agevolazioni prima casa: il divieto di doppio beneficio scatta anche con la donazione indiretta; DURC: la tempestiva domanda di rateizzazione salva la regolarità contributiva; Benefici IMU prima Casa: E’ il Comune che deve provare che l’immobile non è la dimora abituale del contribuente - Diario Quotidiano del 2 aprile 2026.

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