Cassazione | sì ai benefici per i figli di vittime del dovere

La Corte di Cassazione ha stabilito che i benefici previdenziali destinati alle vittime del dovere devono essere estesi anche ai figli che non sono fiscalmente a carico. Questa decisione riguarda le famiglie colpite da malattie professionali, riconoscendo un diritto che prima non era applicabile in questi casi. La pronuncia rappresenta un cambiamento importante nel settore delle tutele previdenziali per le famiglie coinvolte in incidenti o malattie legate al lavoro.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio giuridico fondamentale che estende i benefici previdenziali per le vittime del dovere anche ai figli non fiscalmente a carico, aprendo una nuova stagione di tutela per le famiglie colpite da malattie professionali. La decisione arriva in seguito alla battaglia legale condotta dai due figli di un 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare di Napoli, deceduto nel 2015 a causa di un mesotelioma contratto durante oltre tre decenni di servizio presso diverse basi militari. Il militare coinvolto aveva prestato servizio per 38 anni, operando quotidianamente nella manutenzione degli aeromobili in siti come Capodichino a Napoli, Grazzanise a Caserta, Pratica di Mare vicino Roma e la base del Colle a Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: sì ai benefici per i figli di vittime del dovere Cassazione: benefici anche ai figli non a carico delle vittime dell’amiantoLa Corte di Cassazione riapre il tema dei diritti degli orfani delle vittime dell’amianto e stabilisce un principio destinato a incidere su numerosi... Lory Del Santo ai genitori delle vittime di Cras-Montana: “Un dolore che non si supera. Lo so io che ho perso tre figli”A quasi un mese dalla tragedia di Crans-Montana, Lory Del Santo racconta il dolore più grande che si possa immaginare: perdere un figlio. Benefici per figli non a carico di Vittime del Dovere, intervista all'Avv. Ezio Bonanni ONA