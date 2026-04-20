Durante un matrimonio insolito, TonyPitony e Tommy Cash si sono uniti in matrimonio, accompagnati dalla coreografia della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, in cui uno dei due ha mostrato il dito medio. L’evento è stato documentato in un video che mostra i momenti della cerimonia e della performance. La coppia ha scelto di celebrare il loro legame in modo originale, collegando il matrimonio al lancio del nuovo singolo “L’ammor”.

Il matrimonio che non t’aspetti. TonyPitony si sposa con Tommy Cash per il nuovo singolo “ L’ammor “. Il brano è scritto da TonyPitony e prodotto da Andrea Blanco e il video vede i due cantanti in procinto di sposarsi per un matrimonio eccentrico. Sui social di TonyPitony circola anche un video in cui i due vestiti in abiti di nozze riproducono la coreografia di “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci, solo che al termine a Tommy Cash scatta il dito medio per scherzo. Si è concluso il tour TeleTony che ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 25mila biglietti venduti e il primo Fabrique di Milano, esaurito in sole 8 ore, l’uscita del singolo segue l’annuncio del calendario completo del tour estivo: oltre 30 date e 130mila bigliettony già venduti nei principali festival italiani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - TonyPitony sposa Tommy Cash, al matrimonio parte la coreografia di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci col dito medio – IL VIDEO

QUANDO ASCOLTI SAL DA VINCI A SANREMO2026 #sanremo2026 #sanremo #parodia #saldavinci

Notizie correlate

A Bar Centrale ballano Per sempre sì di Sal Da Vinci ma Pino Strabioli sbaglia dito e parte il medio: la gaffe in diretta su Rai 1Per sempre sì, brano portato in gara a Sanremo da Sal Da Vinci, sta coinvolgendo proprio tutti.

Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com’è nata l’idea dei gesti di “Per sempre sì” – Il videoDietro al trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo con «Per sempre sì» c’è la firma di Marcello Sacchetta, 43 anni, ballerino e direttore artistico...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tony Pitony sposa Tommy Cash in un matrimonio surreale: il tributo a Sal Da Vinci per L’Ammor; TonyPitony torna con Tommy Cash e il singolo a sorpresa L’ammor; Pink Floyd, pubblicato lo storico live del 1975: per la prima volta in CD e vinile; Ligabue, torna Fuori e dentro il borgo: nuova edizione a trent’anni dall’esordio.

L’Ammor di TonyPitony e Tommy Cash, una sorpresa tutta da ballareCon netto anticipo rispetto alla stagione estiva, il genio di TonyPitony e la follia di Tommy Cash si uniscono dal 17 aprile in un brano fuori di testa e in aria da tormentone: L'Ammor. Lo pubblican ... sorrisi.com

L’ammor di Tony Pitony e Tommy Cash, il significato della canzone: Io non lo so, tu si peròIl significato e il testo di L'ammor di Tony Pitony e Tommy Cash: un brano surreale che racconta l'amore come un enigma senza risposta. donnaglamour.it

Tony Pitony e Tommy Cash trasformano un matrimonio in puro spettacolo fuori controllo. Per l’uscita di “L’AMMOR”, i due artisti mettono in scena nozze surreali tra abiti da sposa, coreografie improbabili e un’estetica volutamente kitsch che sembra uscita da - facebook.com facebook

Vi spieghiamo perché “L’ammor” di TonyPitony e Tommy Cash è un brano dadaista ed ermetico al tempo stesso. È un delirio assolutamente inutile di cui avevamo terribilmente bisogno. E se pensate che si tratti di un brano stupido, vi smentiremo x.com