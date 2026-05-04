Recentemente, un procedimento penale contro una dottoressa presso un ospedale della provincia di Caserta è stato archiviato, ma l'ente sanitario ha deciso di rimborsarla. Nonostante l'assenza di accuse penali, l'ospedale ha comunque effettuato un pagamento a favore della dottoressa. La vicenda riguarda un disservizio che ha coinvolto il personale medico, anche se la professionista aveva seguito i protocolli stabiliti.

? Cosa scoprirai Perché l'ospedale ha dovuto pagare nonostante l'archiviazione del caso?. Chi ha causato il disservizio se la dottoressa ha seguito i protocolli?. Come è possibile che il tribunale civile abbia dato ragione alla famiglia?. Quali lacune del pronto soccorso hanno portato al risarcimento economico?.? In Breve L'avvocato Giuseppe Stellato ha gestito la difesa della dottoressa A.M.. Il caso penale si era concluso con l'archiviazione nel settembre 2020.. L'ospedale rimborserà oltre 2mila euro per le spese legali sostenute.. La Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto responsabilità all'azienda ospedaliera.. L’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha disposto il rimborso delle spese legali per la dottoressa A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, l’ospedale rimborsa la dottoressa: archiviato il penale

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