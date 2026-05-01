Sparì dall’ospedale trovata morta Oss dal gup | Omicidio colposo Il fascicolo non finirà archiviato

Dopo più di quattro anni dalla scomparsa e dal ritrovamento in un'area boschiva, una donna di 70 anni è stata trovata morta. La scomparsa si era verificata in un ospedale, e la sua morte era rimasta senza spiegazioni fino a oggi. Un infermiere del pronto soccorso coinvolto dovrà presentarsi davanti al giudice per rispondere dell’accusa di omicidio colposo. Il fascicolo giudiziario rimane aperto, senza essere stato archiviato.

A più di quattro anni dal ritrovamento senza vita di Concetta Lo Cicero – la settantenne scomparsa dall’ ospedale Mater Domini e scoperta 17 giorni dopo nei boschi – un infermiere del Pronto soccorso dovrà comparire davanti al gup con l’accusa di omicidio colposo. Il giudice ha accolto l’opposizione all’archiviazione presentata dalla famiglia della vittima, assistita dall’avvocato Gianluca Fontana e dall’Associazione Penelope. Di cinque indagati, uno andrà a processo: aveva il dovere di impedire che la paziente, fragile e disorientata, lasciasse la struttura. La vicenda risale al 7 febbraio 2022. Lo Cicero, affetta da Alzheimer e da decadimento cognitivo, si trovava al Pronto soccorso del Mater Domini di Castellanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparì dall’ospedale, trovata morta. Oss dal gup: "Omicidio colposo". Il fascicolo non finirà archiviato Notizie correlate Pennabilli (RN), morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall'idromassaggio in hotel, aperto fascicolo per omicidio colposoDichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella spa a Pennabilli: indagini per omicidio colposo e verifiche sui sistemi di sicurezza della... Badante trovata morta a Selargius dall'anziano che seguiva, è caduta dal terrazzo: non si esclude l'omicidioUna donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sparì dall’ospedale, trovata morta. Oss dal gup: Omicidio colposo. Il fascicolo non finirà archiviato; Sparì dall’ospedale. Infermiere dal giudice; Tentato omicidio ad Aprilia: la lite e poi gli spari, un uomo ferito a colpi di pistola. Subito un fermo; Bari, città vecchia: ancora spari, ferita per errore una donna di 85 anni. Sparì dall’ospedale, trovata morta. Oss dal gup: Omicidio colposo. Il fascicolo non finirà archiviatoA più di quattro anni dal ritrovamento senza vita di Concetta Lo Cicero – la settantenne scomparsa dall’ospedale Mater Domini e scoperta 17 giorni dopo nei boschi – un infermiere del Pronto soccorso d ... ilgiorno.it Dopo il primo processo per eresia, Menocchio non sparì dalla vita pubblica. Nel 1590 gli fu affidata l’amministrazione dei beni della parrocchia di Santa Maria di Montereale. Cercò di reinserirsi nella comunità, ma la morte del figlio e le difficoltà economiche lo - facebook.com facebook