Ospedale di Carpi la nuova Responsabile della Radiologia è la dottoressa Natalia Caproni

La dottoressa Natalia Caproni ha assunto il ruolo di responsabile temporaneo della Radiologia all’Ospedale Ramazzini di Carpi, dopo aver accettato l’incarico lo scorso mese. È stata scelta per coordinare il reparto e migliorare i servizi di diagnostica, anche grazie alla sua esperienza di oltre dieci anni nel settore. La sua nomina arriva in un momento in cui l’ospedale sta aggiornando le attrezzature e ampliando le risorse disponibili.

La professionista, nominata in qualità di facente funzione, subentra al dottor Raffaele Sansone, andato in pensione nelle scorse settimane La dottoressa Natalia Caproni è la nuova Responsabile facente funzione della Radiologia dell'Ospedale Ramazzini di Carpi. La professionista, da tempo in servizio presso lo stesso ospedale carpigiano, prende il posto del dottor Raffaele Sansone, andato in pensione lo scorso dicembre. Con determina della Direzione dell'Azienda USL di Modena, alla dottoressa Caproni è stato assegnato anche l'incarico della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica della risonanza magnetica dell'Ospedale di Carpi.