Inaugurata a Torre de' Passeri la nuova scuola dell' Infanzia ristrutturata con il contributo di Edison FOTO

Mercoledì 18 febbraio, a Torre de' Passeri, è stata aperta la nuova scuola dell'infanzia, ricostruita grazie a un finanziamento di Edison. La struttura, che ospita molti bambini del paese, ora offre ambienti più sicuri e accoglienti rispetto al passato. La ristrutturazione ha coinvolto anche spazi esterni, migliorando i giochi e le aree verdi. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di studenti, insegnanti e rappresentanti locali. La scuola rappresenta un passo avanti per il settore scolastico del quartiere.

È stata inaugurata mercoledì 18 febbraio la nuova scuola comunale dell'Infanzia del comprensivo "Alberto Manzi" di Torre dè Passeri, ristrutturata con il contributo di Edison. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alle ore 9:30 nel plesso di via Dante Alighieri, destinato a diventare sede della cittadella della scuola che ospiterà gli studenti di ogni ordine e grado, dalla primaria alla secondaria. La rinnovata scuola dell'infanzia comprende tre aule colorate di giallo, azzurro e verde, una mensa con cucina, un'area ricreativa e un giardino esterno. I lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico dei corpi C, D, E del complesso scolastico sono stati realizzati con un investimento di 1.