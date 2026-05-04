Nella regione del Casentino, tre persone sono state arrestate dopo un tentativo di furto. Durante un controllo, i Carabinieri hanno trovato nell’auto dei sospetti una borsa schermata, che conteneva anche sostanze stupefacenti. Gli agenti sono riusciti a bloccare i veicoli in fuga e a fermare i sospettati, recuperando sia la borsa che la droga. La vicenda si è conclusa con l’arresto degli uomini coinvolti.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva la borsa schermata trovata nell'auto dei ladri?. Come hanno fatto i Carabinieri a intercettare il mezzo in fuga?. Quali altri furti di profumeria sono collegati a questo gruppo?. Perché i sospettati si spostavano da Milano verso il Casentino?.? In Breve Sospettati milanesi già noti alle autorità per precedenti episodi di furto.. Borsa schermata con profumeria rubata rinvenuta durante perquisizione del veicolo.. Rinvenuta marijuana all'interno dell'auto durante il controllo del radiomobile.. Procura di Arezzo indaga sulla provenienza della merce per altri furti.. I Carabinieri di Bibbiena hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna di origini peruviane provenienti da Milano, dopo che una donna residente in Casentino è stata derubata della borsa mentre si recava a fare la spesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casentino, arrestati 3 ladri: recuperata la borsa e droga nel mezzo

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