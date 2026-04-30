Shangai spacciano droga nel cortile e in casa nascondono mezzo chilo di hashish | 73enne e 26enne arrestati
A Shanghai, una donna di 73 anni e un uomo di 26 sono stati arrestati con l'accusa di aver gestito un’attività di spaccio di droga. Secondo quanto ricostruito, avevano allestito una vera e propria centrale all’interno della loro abitazione, dove nascondevano circa mezzo chilo di hashish. Le forze dell’ordine hanno scoperto l’attività illegale durante un intervento nel loro cortile e all’interno dell’appartamento.
Avevano allestito una centrale dello spaccio all'interno della loro abitazione e per questo una 73enne livornese e un 26enne di origine nordafricana sono stati arrestati. Nei giorni scorsi, dopo alcune segnalazioni ricevute, i carabinieri hanno iniziato un'attività di osservazione nei pressi di.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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