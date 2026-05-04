Casemiro in Serie A cambia tutto | trattativa in corso per la firma a zero

Una trattativa in corso potrebbe portare a un trasferimento a parametro zero di un centrocampista brasiliano dalla Premier League alla Serie A. Il giocatore, in scaden di contratto a giugno, ha già manifestato l’intenzione di lasciare il club inglese. Mentre il Manchester United ha in programma di rinnovare il contratto per un altro anno, il giocatore sembra essere interessato a un’altra destinazione, e il club italiano è in pole position per la firma.

Il Manchester United vorrebbe trattenerlo per un altro anno, tanto che è pronto a esercitare l’opzione rinnovo fino a giugno 2027, ma Casemiro sembra avere altre idee. In buona sostanza il brasiliano appare sempre più intenzionato a salutare i ‘Red Devils’ e la Premier da parametro zero, quattro anni dopo il suo arrivo dal Real Madrid. In questi mesi alcune fonti hanno ipotizzato per lui anche un futuro in Serie A, in una delle big del nostro massimo campionato. Sono state citate in primis le due milanesi, Inter e Milan, senza grandi conferme. Anzi, senza alcuna conferma: il 34enne non interessava e non interessa, seppur questo può non aver impedito ai suoi agenti o a qualche intermediario di proporlo a nerazzurri e rossoneri.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Casemiro in Serie A, cambia tutto: trattativa in corso per la firma a zero Notizie correlate Maguire in Serie A, cambia tutto: firma e annuncio UFFICIALEDal Milan all’Inter, le ultime sul difensore inglese Maguire in Serie A a costo zero, se n’è parlato più volte in questi mesi. Leggi anche: Il rinnovo apre la rivoluzione: Chivu firma, poi cambia l'Inter. Moduli e calciatori, tutto nuovo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Casemiro può raggiungere Messi negli Usa: trattativa in corso; Aurelien Tchouameni è il sostituto perfetto di Casemiro al Manchester United?; Il Manchester United blinda la Champions! 2-1 al Brentford targato Casemiro-Sesko; Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia. Casemiro in Serie A, la scelta è fatta: colpo a zeroSecondo quanto affermato da Samuel Luckhurst, corrispondente del The Sun per quello che riguarda il Manchester United, la decisione del centrocampista brasiliano è quella di andare avanti con la ... calciomercato.it In Brasile sono sicuri: Casemiro corteggiato dall'Inter, su di lui anche Arabia e MLSInsieme a Bernardo Silva, c'è un altro pezzo pregiato della Premier League destinato a spostarsi altrove. Si tratta di Casemiro, centrocampista brasiliano di 34 anni che il prossimo 30 giugno si ... m.tuttomercatoweb.com #Casemiro all’ #InterMiami A che punto è la trattativa x.com Casemiro è stato eletto player of the month di aprile del Manchester United. Il brasiliano è stato protagonista di grandi prestazioni di sostanza condite da due gol di testa contro il Leeds United e Brentford FC in Premier League, con l'ultimo che è valso tre punti. - facebook.com facebook