Case green ed efficienti Fit for?55 rischia di alzare i prezzi degli affitti in Italia

La proposta Fit for 55 potrebbe far salire i prezzi degli affitti in Italia, secondo gli esperti. La causa è la spinta verso case più verdi ed efficienti, che richiedono investimenti e miglioramenti strutturali. Questi interventi, come l’installazione di pannelli solari e isolamento termico, aumentano il valore degli immobili. Le nuove norme incentivano la riqualificazione degli edifici, ma potrebbero ridurre l’offerta di case tradizionali. Si prevede che questa tendenza influirà sui costi abitativi nelle città italiane. La domanda ora riguarda come si adatteranno proprietari e inquilini.

La transizione ecologica passa anche attraverso l' efficienza energetica delle case private. D'altronde un'abitazione che non disperde calore e non ne genera troppo ha costi minori rispetto a una che invece non sa fare a meno di termosifoni e condizionatori per tutto l'anno. Un principio verissimo che però rischia di avere conseguenze insostenibili per i cittadini: gli affitti in Italia potrebbero aumentare quando il parco immobiliare si adeguerà completamente agli standard europei. L'obiettivo di ridurre emissioni e consumi è sacrosanto, ma quando gli obiettivi di Fit for?55 vengono declinati in normative tecniche e obblighi di ristrutturazione, a pagare il conto delle case green sono i proprietari e, di rimando, gli inquilini.