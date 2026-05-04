casa sollievo il cardinale parolin domani incontra i sindacati

Domani, il Cardinale Parolin incontrerà i rappresentanti dei sindacati in relazione alla situazione della Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale di proprietà della Santa Sede situato a San Giovanni Rotondo. La decisione di un incontro con i sindacati rappresenta un passo formale nel percorso di confronto tra le parti coinvolte, che riguarda le questioni legate all’ente ospedaliero. La convocazione si inserisce in un quadro di interlocuzione ufficiale sui temi in discussione.

SAN GIOVANNI ROTONDO – Segnale di apertura nella vertenza che coinvolge la Casa Sollievo della Sofferenza, ente ospedaliero di proprietà della santa Sede. Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha accolto la richiesta di incontro avanzata dalle organizzazioni sindacali. L’appuntamento è stato fissato per martedì 5 maggio 2026 alle ore 14:30 presso l’Hotel Santa Maria delle Grazie. All’incontro prenderà parte un rappresentante per ciascuna sigla sindacale presente all’interno della struttura sanitaria. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal vescovo di Manfredonia Franco Moscone, che ha confermato la disponibilità del porporato vaticano a confrontarsi direttamente con i lavoratori in un momento particolarmente delicato per il futuro dell’ospedale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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