Questa mattina a Salerno è stata inaugurata MareLuna, una nuova comunità di accoglienza rivolta a gestanti, madri e bambini. Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo e si propone di offrire un supporto alle famiglie in difficoltà. L'apertura di questa struttura rappresenta un intervento diretto nel settore dell'assistenza sociale, con l'obiettivo di fornire un luogo di ascolto e sostegno alle donne e ai loro figli.

È stata inaugurata questa mattina MareLuna, la nuova comunità di accoglienza dedicata a gestanti, madri e bambini, un progetto di grande valore umano e sociale promosso dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione al sociale e alla tutela delle fragilità, realizzato in sinergia con i servizi del Consorzio Sociale Valle dell’Irno, da sempre impegnato nel supporto alle famiglie e alle persone più vulnerabili del territorio. Un luogo di accoglienza e rinascita. MareLuna nasce come uno spazio sicuro e protetto, pensato per offrire ascolto, sostegno e nuove opportunità a mamme e bambini che vivono situazioni di difficoltà.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nasce MareLuna: a Salerno una nuova comunità di accoglienza per mamme e bambini

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