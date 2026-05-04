Casa Rossa ampliamento per nuovi servizi

Nella città di Ancona, sono stati fatti progressi nell’ampliamento della Casa Rossa, una struttura dedicata ai servizi sanitari. L’assessore regionale alla Sanità ha visitato il complesso insieme al direttore socio sanitario dell’Azienda Sanitaria Territoriale. La visita ha riguardato l’area della struttura, che sta subendo lavori di ampliamento per accogliere nuovi servizi. Nessun dettaglio sui tempi di completamento o sui tipi di servizi aggiuntivi è stato comunicato.

Passi avanti per la Casa Rossa ad Ancona. L’assessore alla Sanità della Regione Paolo Calcinaro ha visitato la struttura insieme al Direttore Socio Sanitario dell’ Azienda Sanitaria Territoriale, dr. Massimo Mazzieri, all’assessore del Comune Manuela Caucci. L’occasione per visionare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova porzione di struttura sorta a fianco del corpo principale, lavori di completamento della Casa Rossa che hanno riguardato la parte della nuova centrale termica e la cucina che, oltre ad ampliare gli spazi per le attività, aumenteranno il comfort assistenziale. La Casa Rossa, dopo la riapertura dello scorso anno, è in piena attività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Casa Rossa", ampliamento per nuovi servizi LIVE FROM ALBANIA 5 HOURS LIVE IN TIRANA & DURRËS,SPRING & SUNSET VIEW Notizie correlate Si inaugura la nuova casa di comunità: fra i nuovi servizi lo psicologo e il medico fino a mezzanotteUna nuova Casa di comunità con tanti servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini e con l'assistenza medica disponibile fino a mezzanotte. 10 milioni per i centri estivi 2026: sostegno alle famiglie e ampliamento dei servizi. L’Emilia Romagna stanzia fondi europeiLa Regione Emilia-Romagna destina 10 milioni di euro ai centri estivi per il 2026, utilizzando fondi europei del Programma regionale Fse+ 2021-2027. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Casa Rossa, ampliamento per nuovi servizi; Avanzamento dei lavori alla Casa Rossa di Ancona, il sopralluogo dell'assessore regionale Calcinaro. Casa Rossa, ampliamento per nuovi serviziPassi avanti per la Casa Rossa ad Ancona. L’assessore alla Sanità della Regione Paolo Calcinaro ha visitato la struttura ... ilrestodelcarlino.it Salute Mentale, sopralluogo per lavori completamento alla Casa RossaUn sopralluogo della Regione e del Comune alla Casa Rossa di Ancona per visionare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova porzione di struttura sorta a fianco del corpo principale, lavori impo ... ansa.it SOTOPORTEGO FIORAVANTE si trova alla Zattere ai piedi del Ponte Longo, il sotoportego è bello in vista ma è poco frequentato. Nella casa rossa sopra il sotoportego abitava nel 1805 in affitto dai Nobili Venier il Reverendo Camillo Fioravante, da qui il nom - facebook.com facebook Salute Mentale, sopralluogo per lavori completamento alla Casa Rossa. Ast Ancona, oltre 200mila euro per recuperare l'ampliamento della struttura #ANSA x.com