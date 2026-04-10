Il mercato immobiliare italiano si è concluso nel 2025 con segnali di stabilità, secondo quanto dichiarato dall’associazione di categoria e dal suo rappresentante. Tuttavia, si evidenzia la necessità di adottare un piano di lungo termine per risolvere la questione abitativa, ritenuto più efficace rispetto a interventi temporanei. La discussione si concentra sull’importanza di strategie strutturali per affrontare le sfide legate alla disponibilità e accessibilità delle case nel Paese.

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato immobiliare italiano chiude il 2025 su basi solide, ma per affrontare la vera emergenza abitativa del Paese serve un piano strutturale di lungo periodo, non misure estemporanee. E' il messaggio che Fabrizio Segalerba, presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip), ha lanciato nel corso di un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Il 2025 è stato ancora un anno di crescita – ha spiegato Segalerba -. Chiudiamo intorno alle 765 mila transazioni sul settore residenziale, con una crescita seppur contenuta rispetto all'anno precedente”. In rialzo anche i valori, sia nelle compravendite sia nelle locazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiaip, Segalerba “Per la casa serve un piano strutturale di lungo periodo”

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