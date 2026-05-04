Casa di comunità Quarto la denuncia del M5s | Impianto di ossigeno inadeguato e insufficiente

Il Movimento 5 Stelle in Liguria ha denunciato problemi riguardanti la Casa di comunità di Quarto, focalizzandosi sull'impianto di ossigeno presente nella struttura. Secondo quanto riferito, tale impianto sarebbe insufficiente e non adeguato per far fronte a eventuali emergenze. La questione è stata sollevata pubblicamente, senza ulteriori dettagli su interventi o risposte ufficiali da parte delle autorità coinvolte.

Il M5s Liguria punta il dito sulla Casa di comunità di Quarto e specialmente sull'impianto di ossigeno che ritiene inadeguato e insufficiente in caso di emergenze.La vicenda parte da un esposto dello stesso M5s dopo una serie di sopralluoghi negli ospedali e nelle Case di comunità appena.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sanità, l’assessore regionale Faraoni sulle case di comunità: “La novità che darà ossigeno agli ospedali”Le strutture sanitarie in provincia saranno complessivamente diciannove e oggi sono state inaugurate quelle di Ribera, Canicattì e Ravanusa Tour... La denuncia di Taglieri (M5s): "Già morta la centrale unica del 118. Una buffonata costata milioni di euro"È durata poco l’esperienza della Centrale unica Chieti-Pescara del 118: da lunedì 16 febbraio “è morta”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dalla salute alla comunità. E’ la Casa di via Fleming. C’è anche la guardia medica; Case di comunità in Veneto, la Cgil: solo tre sono pronte. C’è il pericolo che siano scatole vuote; Sanità, oltre 130 milioni di disavanzo in Liguria. PD all’attacco: E’ il fallimento della giunta Bucci; Una cartolina da casa nostra. Sanità, aperta la Casa di Comunità di QuartoUna nuova Casa di Comunità Hub, aperta h24, con una piastra ambulatoriale completa per servizi che vanno dalla cardiologia alla diabetologia, all’oculistica, e un Ospedale di Comunità destinato alle ... genova.repubblica.it La posa della prima pietra della Casa di Comunità di CesanoMercoledì 9 luglio Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio ha posato la prima pietra della Casa della Comunità di Cesano, nuovo presidio sanitario che permetterà alla Asl Roma 1 di potenziare ... romatoday.it Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma A raccontarlo è Bernadette Rizzuto che, accompagnata dalla madre Elvira, ha acquistato l’appartamento propostole da Mariana D’Amico. Dalla trattativ - facebook.com facebook In corso il sopralluogo della polizia Scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet e chiavette usb) appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi, le due donne morte x.com