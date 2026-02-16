Sanità l’assessore regionale Faraoni sulle case di comunità | La novità che darà ossigeno agli ospedali

L’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, ha visitato le nuove case di comunità in provincia di Agrigento per inaugurare gli spazi e spiegare che rappresentano un aiuto concreto per alleggerire gli ospedali. Durante la giornata, Faraoni ha assistito alle cerimonie di apertura a Ribera, Canicattì e Ravanusa, sottolineando come queste strutture migliorino l’assistenza territoriale e riducano i tempi di attesa. La visita si è concentrata anche sui lavori di ristrutturazione degli edifici e sui servizi già attivi per i cittadini.

Le strutture sanitarie in provincia saranno complessivamente diciannove e oggi sono state inaugurate quelle di Ribera, Canicattì e Ravanusa Tour agrigentino oggi per l’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni che ha presenziato alle cerimonie di inaugurazione delle case di comunità di Ribera, Canicattì e Ravanusa. Si tratta di spazi sanitari dove medici di base e specialisti accoglieranno i pazienti per ridurre la pressione di accessi nei pronto soccorso ospedalieri. Case e ospedali di comunità nell’Agrigentino: cantieri in ritardo e corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti Ad accompagnare la visita dell’esponente del governo Schifani, il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci che dichiara: “Oggi ne inauguriamo tre ma ne abbiamo complessivamente diciannove, perché il problema non solo inaugurarle ma è riempirle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

