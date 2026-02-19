La denuncia di Taglieri M5s | Già morta la centrale unica del 118 Una buffonata costata milioni di euro

Giuseppe Taglieri del Movimento 5 Stelle ha denunciato che la centrale unica del 118 a Chieti e Pescara è stata chiusa dopo pochi mesi, causando disagi ai cittadini. La decisione, presa senza preavviso, ha portato alla sospensione dei servizi di emergenza nelle due città. La gestione della centrale, costata milioni di euro, si è rivelata inefficace e ha provocato confusione tra il personale sanitario. La chiusura improvvisa ha lasciato molte persone senza assistenza tempestiva, creando un clima di insicurezza. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica.

È durata poco l'esperienza della Centrale unica Chieti-Pescara del 118: da lunedì 16 febbraio "è morta". A dichiararlo denunciando uno spreco di milioni di euro, è il capogruppo regionale M5s Francesco Taglieri che specifica: "non si tratta di indiscrezioni o ipotesi, ma di fatti". Da qualche giorno si è dunque tornati ad avere, incalza, "due centrali operative, due sistemi separati, due strutture distinte. L'ennesima buffonata politica consumata sulla pelle dei cittadini" chiosa spiegando che "il sistema di cablaggio delle linee telefoniche è stato fisicamente diviso. Le postazioni sono state separate su due piani distinti: al piano terra la centrale operativa del 118 di Chieti, che paradossalmente si trova in territorio pescarese; al primo piano quella di Pescara.