Casa della Salute Pablo trasferimento al Cattani ancora fermo | Scadenze disattese e nessuna chiarezza ai cittadini

Il trasferimento della Casa della Salute Pablo al padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di Parma è ancora in sospeso. Il gruppo consiliare Vignali segnala che le scadenze stabilite sono state disattese senza fornire spiegazioni chiare ai cittadini. Nonostante l’annuncio dell’amministrazione, l’operazione non è stata completata e il termine previsto è ormai passato. La vicenda genera incertezza tra gli utenti interessati.

Il gruppo consiliare Vignali interviene sul mancato trasferimento della Casa della Salute Pablo al padiglione Cattani dell'Ospedale Maggiore di Parma, un'operazione annunciata dall'amministrazione ma che, nei fatti, non si è ancora concretizzata nonostante il termine indicato fosse la fine di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Pablo, la Casa della Salute spostata al Maggiore? "Enormi difficoltà per utenti e anziani"La decisione dell'Ausl di trasferire, a partire dal mese di febbraio 2026, la Casa della Salute Pablo dalla storica sede di via Luigi Bocchi al... Nasce il comitato Pablo-Golese per la Casa della SaluteNasce il comitato Pablo-Golese per il "No" al trasferimento della Casa della Salute di via Savani.