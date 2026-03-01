Cartelle esattoriali arriva la Rottamazione-quinquies | come azzerare sanzioni e interessi

È stata approvata la Rottamazione-quinquies, una nuova misura che permette ai contribuenti di azzerare sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali. La legge n. 1992025, entrata in vigore di recente, offre questa opportunità a chi ha debiti pendenti con il fisco. La misura interessa coloro che vogliono regolarizzare la propria posizione e beneficiarne immediatamente.

La recente introduzione della Rottamazione-quinquies (Legge n. 1992025) rappresenta un'importante boccata d'ossigeno per migliaia di contribuenti. Le Acli provinciali di Rimini desiderano fare chiarezza su questa misura, pensata per chi intende regolarizzare la propria posizione fiscale riducendo il peso di sanzioni e interessi di mora. Per Rottamazione-quinquies, in termini semplici, si intende una "definizione agevolata" che permette di estinguere i debiti affidati all'Agente della riscossione tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il vantaggio principale è il risparmio: il contribuente è tenuto a pagare unicamente la quota capitale del debito, mentre vengono completamente azzerate le sanzioni, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione.