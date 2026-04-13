Falsi accertamenti Tari a Catania l' amministrazione ai cittadini | Fate attenzione

L'amministrazione comunale di Catania ha segnalato alla polizia postale diversi casi di truffe via telefono e messaggi rivolti ai cittadini, riguardanti presunti accertamenti sulla tassa sui rifiuti. La comunicazione invita le persone a prestare attenzione e diffida dal condividere dati personali o pagare somme non richieste. Le autorità hanno inoltre avviato indagini per identificare i responsabili di queste attività illecite.

L’amministrazione comunale di Catania ha segnalato alla polizia postale numerosi casi di telefonate e messaggi di natura fraudolenta ai danni dei cittadini relativi alla Tari, la tassa sui rifiuti. Nelle comunicazioni ingannevoli viene prospettata una presunta irregolarità della posizione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari).