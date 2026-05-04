Carte d' identità cartacee | Circa 12.000 documenti da rinnovare servizio anagrafe in crisi
A Brindisi, gli uffici demografici si trovano ad affrontare un forte aumento delle richieste di rinnovo delle carte d'identità cartacee, con circa 12.000 documenti da aggiornare. La scadenza ufficiale del 3 agosto 2026 ha generato una situazione di criticità, poiché l’attività amministrativa rischia di essere incapace di gestire l’afflusso di pratiche da completare in tempo. La crisi potrebbe portare a ritardi e disservizi per i cittadini.
BRINDISI - La scadenza definitiva delle carte d'identità cartacee prevista per il 3 agosto 2026 sta creando una vera emergenza burocratica nel Comune di Brindisi, dove gli uffici demografici si preparano ad affrontare "un carico di lavoro senza precedenti" che rischia di paralizzare completamente.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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