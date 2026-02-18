Stop alle carte d’identità cartacee aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica
Il Comune di Arezzo ha deciso di sospendere la consegna delle carte d’identità cartacee a causa dell’aumento delle richieste di Carte d’Identità Elettroniche (CIE). Per agevolare i cittadini, gli uffici Urp resteranno aperti in orari straordinari questa settimana. Molti residenti avevano bisogno di ottenere il documento in tempi rapidi, soprattutto prima di partire per le vacanze.
Arezzo, 18 febbraio 2026 – (CIE). Tutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la validità il 3 agosto 2026. Entro tale data, come previsto dal Regolamento (UE) 20191157, sarà necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al fine di agevolare i cittadini ancora in possesso del formato cartaceo, il Comune di Montevarchi ha previsto un potenziamento del servizio URP, con l’attivazione giornaliera di un’ulteriore postazione dedicata all’emissione delle CIE. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre aperture straordinarie dell'anagrafe per il rilascio della carta d'identità elettronicaNel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).
Dal 4 agosto le carte d'identità cartacee non valgono più: aperture straordinarie dell'anagrafeDal 4 agosto le carte di identità cartacee smettono di essere valide in tutta l’Unione Europea.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal 3 agosto stop alla carta di identità cartacea, il Comune organizza tre open day; Stop alla carta d’identità cartacea: open day a Roma il 14 e 15 febbraio per il rilascio del documento elettronico; Carta d'identità, da agosto stop a quella cartacea: come richiedere il documento elettronico; Carta d’identita’ elettronica obbligatoria: dal 3 agosto stop ai documenti cartacei.
Stop alla validità della carta d’identità cartacea. A Sassari aperture straordinarie di Punto Città per la sostituzioneSassari. Dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. Non potranno quindi più essere utilizzate. Per consentire ai ci ... sassarinotizie.com
AVVISO: Dal 3 agosto 2026 STOP alla Carta d'Identità Cartacea.VI RICORDIAMO: Stop alla Carta d'Identità Cartacea su disposizione normativa Europea dal 3 Agosto 2026 : L'Invito del Comune di Bagheria a passare alla C.I.E. con adeguato anticipoIl Comune di Bagheri ... comune.bagheria.pa.it
A Torremaggiore open day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica Il Comune di Torremaggiore ha disposto alcune giornate di apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe, dedicate esclusivamente alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la C facebook
Open day Carta d’Identità Elettronica: sabato 21 e domenica 22 febbraio Prenota il tuo appuntamento Consulta la pagina dedicata per tutte le informazioni: comune.ciampino.roma.it/it/news/open-d… #Ciampino #CIE #OpenDay x.com