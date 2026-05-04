Filippo Oliana ha espresso il suo rammarico per le recenti prestazioni della Carrarese, squadra che nelle ultime quattro partite ha ottenuto solo due punti. La formazione, che era entrata in corsa per i play-off, ha ora deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei risultati deludenti. La situazione mette in evidenza una fase difficile per la squadra, che sperava di mantenere vivo l’obiettivo di accesso ai playoff.

Solo due punti nelle ultime quattro partite e la Carrarese, entrata a sorpresa in lizza per un posto nei play-off, ha dovuto ritirare la propria candidatura. Il difensore Filippo Oliana ha analizzato il momento dei giallo-azzurri dopo il pareggio col Cesena. Quest’ultima gara vi ha lasciato qualche recriminazione? "Molto onestamente io qualche rammarico ce l’ho perché penso che questa squadra abbia dimostrato durante l’anno di avere qualità importanti sotto tutti i punti di vista. Qualcosina in più sinceramente speravo riuscissimo a fare in queste ultime partite. E’ importante, però, tenere sempre a mente che cos’è il campionato di serie B....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Il rammarico di Filippo Oliana: "Peccato, potevamo fare qualcosa di più"

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