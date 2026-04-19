Tomori snobba il Napoli i rossoneri non hanno paura | Noi potevamo fare di più

Fikayo Tomori e Adrien Rabiot hanno parlato della corsa scudetto del Milan. Entrambi hanno ammesso che la squadra poteva ottenere risultati migliori, soprattutto contro l’Inter, che ora sembra in vantaggio per il titolo. Tomori ha commentato il modo in cui la squadra ha affrontato le sfide, mentre Rabiot ha riconosciuto alcuni errori commessi nel corso della stagione. Nessuna dichiarazione ha fatto riferimento a comportamenti di snobismo nei confronti del Napoli.

Fikayo Tomori e Adrien Rabiot hanno riconosciuto gli errori del Milan nella corsa scudetto: il difensore inglese e il centrocampista francese confessano che potevano fare molto di più per contrastare l’Inter, ormai favorita per la vittoria finale. Il Napoli, dunque, non sarebbe stato un avversario difficile da superare. La classifica, per il momento, dà ragione ai rossoneri. Milan: il rammarico di Rabiot sul campionato. Adrien Rabiot non nasconde la delusione dopo aver raggiunto il Napoli in classifica: “Lo Scudetto lo abbiamo messo alle spalle, questo obiettivo è andato e bisogna essere concentrati sulla Champions” La matematica e il calendario hanno trasformato il sogno tricolore in una rincorsa impossibile.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Tomori snobba il Napoli, i rossoneri non hanno paura: “Noi potevamo fare di più” Notizie correlate Tomori può salutare il Milan in estate: i rossoneri hanno fissato il prezzoIl Milan potrebbe salutare Fikayo Tomori in vista della prossima stagione con il difensore inglese che potrebbe finire nella lista dei cedibili al... Nel nome dell’unità. La Pietra rivendica: "Potevamo imporci ma conta più il ’noi’"di Alessandro Benigni PISTOIA Contrariamente a quelle che erano le aspettative all’indomani delle elezioni regionali, il candidato sindaco della...