La maggioranza di Airola sotto accusa chiuso il Csm | disastri annunciati dall’opposizione

Il Centro di Salute Mentale di Airola ha chiuso improvvisamente, causando disagi a circa 60 utenti. La decisione deriva da problemi di gestione e mancanza di personale, secondo le fonti locali. La comunità si trova ora senza un servizio fondamentale, aggravando le difficoltà già presenti. La chiusura evidenzia come le criticità interne abbiano portato a questa situazione improvvisa. La questione rimane aperta e suscita molte preoccupazioni tra cittadini e operatori sanitari.

© Anteprima24.it - La maggioranza di Airola sotto accusa, chiuso il Csm: disastri annunciati dall’opposizione

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Airola continuano i disastri nella gestione dei servizi pubblici. L'ultima tegola riguarda la chiusura improvvisa del Centro di Salute Mentale (CSM), una decisione che grava su circa 60.000 cittadini della Valle Caudina e che ha acceso le proteste dei consiglieri comunali di opposizione. La nota diffusa dai consiglieri Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino evidenzia le gravi responsabilità dell'amministrazione e chiede al sindaco spiegazioni immediate. Il testo della nota recita: "Continuano i disastri al Comune di Airola con l'improvvisa chiusura del Centro di Salute Mentale (CSM) di Airola, la cui gravità si ripercuote sull'intera Valle Caudina e sui suoi circa 60.