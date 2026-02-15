Carnevale domenica di sfilate Carri e maschere in città e provincia

Oggi, a causa delle numerose sfilate di Carnevale, le strade di città e provincia si riempiono di carri colorati e maschere vivaci. Le comunità si preparano a vivere una giornata ricca di eventi e divertimenti, con gruppi di persone che si muovono tra le piazze e le vie principali. In particolare, molti negozianti hanno deciso di mantenere aperti i loro locali per accogliere i visitatori durante le parate. La festa si concluderà martedì 17 febbraio con un grande evento gratuito in piazza Sant’Agostino, organizzato dai commercianti locali.

Una nuova domenica di Carnevale in compagnia di maschere e feste, aspettando il gran finale di martedì (grasso) 17 febbraio con la festa gratuita in piazza Sant'Agostino organizzata dai commercianti. Terza uscita oggi per il Carnevale aretino dell'Orciolaia. Le sfilate delle maschere sono tornate in via Fiorentina ma di fronte al vecchio campo scuola nei pressi del Centro affari. Nuovo circuito quindi per i carri allegorici di Arezzo. Quest'anno infatti il tratto interessato da coriandoli e stelle filanti si è spostato a causa dei lavori che sono in corso per la realizzazione della nuova rotatoria di via Fiorentina.