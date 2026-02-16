Carnevale di San Sisto I carri allegorici sfilano tra maschere e allegria

Il Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati. La seconda giornata della manifestazione ha attirato centinaia di persone, che hanno seguito con entusiasmo la parata mentre i bambini si divertivano a lanciare stelle filanti. La festa ha portato allegria e movimento tra le strade, creando un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Grande successo per la seconda sfilata del Carnevale di San Sisto che ieri pomeriggio ha invaso il quartiere perugino di allegria, colori, maschere, coriandoli e tanto divertimento per grandi e bambini. Scomparsa la minaccia del maltempo, perfino il sole è apparso per illuminare una manifestazione ormai amatissima dai perugini, organizzata per la la 45° edizione dall’associazione Carnevale “I Rioni” di San Sisto con il patrocinio del Comune. Come sempre, i protagonisti indiscussi della festa sono stati loro, i grandi carri allegorici, intorno al cui allestimento lavorano centinaia di volontari tutto l’anno, ispirandosi al mondo delle favole e del fantastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegria Carnevale, a San Sisto sfilano i carri dei Rioni A San Sisto il Carnevale dei Rioni torna a sfilare dopo due anni di stop forzato. La grande festa del Carnevale a Perugia. Allegria e maschere a San Sisto Il Carnevale di San Sisto a Perugia è tornato con entusiasmo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale, a San Sisto sfilano i carri dei Rioni; Carnevale a San Sisto, la guida all'evento: i carri dei 5 rioni, il percorso, il programma e come cambia la circolazione; La grande festa del Carnevale a Perugia. Allegria e maschere a San Sisto; Carnevale 2026, grande festa a San Sisto per grandi e piccoli: le foto della sfilata. Carnevale di San Sisto, si parte: modificato il percorso della sfilata per i lavoro. Le novità dell'eventoAl via la 45esima edizione del Carnevale di San Sisto, organizzato come sempre dall’ associazione Carnevale I Rioni di San Sisto con il patrocinio del Comune di Perugia, in programma a San Sisto (l’ ... corrieredellumbria.it Pienone al carnevale di San Sisto: centinaia di persone in maschera hanno invaso il quartiere. Le foto dei carriIl meteo incerto e il percorso rivisto per i lavori del Metrobus non hanno frenato l’avvio del Carnevale a San Sisto. La prima sfilata della 45esima edizione, andata in scena ieri pomeriggio nel ... corrieredellumbria.it Domenica 15 Febbraio 2026 15:00 COMUNALE "SAN SISTO" PERUGIA VIA DONIZETTI, SAN SISTO (PG) Vista l'impossibilità di giocare nel campo di casa, questa domenica ci trasferiamo Sosteniamo i nostri ragazzi FORZA OLIMPIA UMB facebook