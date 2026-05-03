Biblioteche più ricche Il Comune dona 115 libri alle scuole primarie

Il Comune ha donato 115 libri alle scuole primarie in vista della “Festa del libro”, un evento che si svolge annualmente a Carmignano. Le biblioteche scolastiche sono state così arricchite con questa donazione, che mira a offrire nuovi materiali ai giovani lettori. L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio librario nelle scuole del territorio. La festa si terrà nelle prossime settimane.

Tutto pronto per la “ Festa del libro ”, un appuntamento che si rinnova ogni anno a Carmignano. E le biblioteche scolastiche rinforzano gli scaffali. Per tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la Sala consiliare di piazza Vittorio Emanuele II si trasformerà in un mondo fatto di incontri con autori, spettacoli teatrali, letture animate e laboratori. "La rassegna – dice l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni – promuove la lettura come pratica inclusiva e partecipata, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nella cultura attraverso momenti di condivisione e divertimento". Si parte il 15 (ore 20,30) con la “Notte bianca della lettura” per classi terze, quarte e quinte, con Massimiliano Maiucchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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