Libri in cammino il progetto che porta la lettura nelle scuole di Fontaneto

A Fontaneto d’Agogna è stata inaugurata l'iniziativa "Libri in cammino", un progetto educativo che coinvolge la scuola primaria e la scuola secondaria dell'istituto comprensivo "G. Ferrari". L’obiettivo dell’intervento è promuovere la lettura quotidiana tra gli alunni attraverso la creazione di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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