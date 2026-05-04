Carlotta Ferrari | la poesia amara di un agosto tra plastica e cemento

Durante un agosto segnato da temperature elevate e giornate soleggiate, si osserva come l'uso diffuso di plastica e il degrado del cemento abbiano trasformato il paesaggio di Pulsano. Le spiagge sono sommerse da rifiuti di plastica, mentre le aree urbane mostrano segni di abbandono e deterioramento. Le immagini di un’estate caratterizzata da queste problematiche sono state documentate da fotografi locali, evidenziando le conseguenze dell’incuria e dell’industria sul territorio.

? Cosa scoprirai Come può la plastica soffocare la bellezza di un'estate?. Quali ferite lascia l'industria sul paesaggio di Pulsano?. Perché il cemento minaccia le speranze delle nuove generazioni?. Chi ha scelto di dare voce a questo disagio sociale?.? In Breve Gian Carlo Lisi cura la rubrica Poesia del Giorno dal lunedì al venerdì.. Carlotta Ferrari scrive dalla provincia di Milano presso la città di Legnano.. Giovanni Genchi propone i suoi versi dalla città di Pulsano in provincia di Taranto.. La rubrica controVerso pubblica due nuovi autori ogni sessione lavorativa fino al venerdì.. Lunedì 04 maggio 2026, alle ore 06:00, la rubrica controVerso ha presentato due nuove composizioni poetiche attraverso lo spazio Poesia del Giorno per dare voce alla scrittura contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carlotta Ferrari: la poesia amara di un agosto tra plastica e cemento Notizie correlate La poesia torna in scena: nasce il primo Festival nazionale del Teatro di PoesiaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Villa Carlotta, il tempo ritrovato sul lago di Como tra giardini e cartolineC’è un momento, a Villa Carlotta, in cui il tempo smette di correre e si lascia sfogliare, come le pagine di un album.