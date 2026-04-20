Qualcosa è andato storto di Riccardo Luna alla Feltrinelli | come social e intelligenza artificiale hanno rubato il futuro

Mercoledì 22 aprile alle 18, presso la libreria Feltrinelli di Messina, si terrà la presentazione del libro

Mercoledì 22 aprile alle ore 18 ala Feltrinelli di Messina sarà ci sarà Riccardo Luna, tra i più autorevoli giornalisti italiani in tema di tech e ICT, per la presentazione del suo libro “Qualcosa è andato storto”, un momento di confronto su tecnologia, intelligenza artificiale e società.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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