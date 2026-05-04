Carenze igieniche nel ristorante di un noto hotel | scatta l' intervento dei Nas

Durante il ponte del primo maggio, i turisti hanno affollato spiagge e isole, approfittando del bel tempo. In questo periodo, i Nas sono intervenuti in un ristorante di un noto hotel a causa di carenze igieniche riscontrate durante un controllo. Le autorità hanno accertato problemi legati alle condizioni di pulizia e alla gestione degli alimenti, che hanno portato alla segnalazione e a eventuali provvedimenti.

Complice anche il bel tempo di questi giorni, già nel ponte del primo maggio i turisti hanno affollato spiagge e isole. Un fenomeno che ha portato i carabinieri ad intensificare i controlli, soprattutto in merito alla piaga delle fittanze abusive.Sono state 319 le persone identificate e 217 i.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Controlli NAS, scatta lo stop in Irpinia: gravi carenze igienicheTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta... Blitz dei NAS a Benevento: supermercato chiuso, carenze igieniche nelle celle e banchi espositoriTempo di lettura: 2 minutiControlli serrati sulla sicurezza alimentare nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ristoranti da incubo a Termini: prodotti scaduti e carenze igieniche. Sequestrati 160 chili di alimenti; Catania, panifici e ristoranti in condizioni horror: oltre 15mila euro di multe (video); Napoli, blitz in diretta dei Nas in un ristorante di sushi: nella cucina da incubo sporco e trappole per topi; Lavoratori in nero e carenze igieniche: chiuso locale della movida in piazza. Catania, sospesa l’attività di un bar: carenze igieniche e lavoro neroA Catania è stata sospesa l'attività di un bar per carenze igienico-sanitarie e lavoro nero. Sanzioni anche per un ristorante del capoluogo. meridionews.it Ristoranti da incubo a Termini: prodotti scaduti e carenze igieniche. Sequestrati 160 chili di alimentiGravi carenze igieniche, alimenti scaduti e senza tracciabilità. Questi alcuni degli illeciti scoperti in alcuni ristoranti nella zona di Termini. I controlli interforze hanno portato al sequestro di ... romatoday.it Disposta la chiusura immediata di due centri di accoglienza straordinaria di migranti di Leonforte per carenze igieniche e di sicurezza - facebook.com facebook Ristoranti da incubo a Termini: prodotti scaduti e carenze igieniche. Sequestrati 160 chili di alimenti ift.tt/NGYebXp x.com