Blitz dei NAS a Benevento | supermercato chiuso carenze igieniche nelle celle e banchi espositori

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli serrati sulla sicurezza alimentare nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I militari del NAS di Salerno hanno intensificato le ispezioni presso supermercati, ristoranti e attività di produzione e somministrazione di alimenti e bevande, riscontrando diverse irregolarità che hanno portato a sospensioni, sequestri e sanzioni amministrative. Nel capoluogo sannita, a seguito di un’ispezione congiunta con personale della locale ASL, è stata disposta la chiusura di un supermercato per gravi carenze igienico-sanitarie. I militari hanno accertato sporco diffuso, presenza di ragnatele, pannelli della controsoffittatura danneggiati, mattonelle divelte nell’area vendita, finestre con vetri rotti o prive di barriere contro l’intrusione di animali infestanti. Riscontrate criticità anche nelle celle frigorifere e nei banchi espositori, oltre alla mancata sterilizzazione degli utensili nel reparto macelleria, stoccaggio non conforme delle derrate alimentari e assenza di acqua calda e spogliatoi per il personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Salerno, blitz dei NAS: locali chiusi, carne senza bollatura e gravi carenze igienicheI Carabinieri dei NAS sono entrati in azione nel centro storico di Salerno e hanno chiuso alcuni locali.

VIDEO/ Salerno, blitz dei NAS: locali chiusi, carne senza bollatura e gravi carenze igienicheI Carabinieri dei NAS e altre forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un locale nel centro storico di Salerno.

Temi più discussi: Blitz dei Nas per Carnevale: nelle pasticcerie sequestrate tonnellate di alimenti non tracciati; Blitz dei Nas nelle pasticcerie: controlli e sequestri nel salernitano; Blitz dei Nas di Parma: sequestrati 27 chili di carne scaduta in una macelleria; Lente sui dolci di carnevale. Blitz dei Nas in pasticceria. Sigilli a 147 chili di prodotti.

Blitz dei NAS tra Salerno e l’Irpinia, sequestrate due tonnellate di dolciSalerno – Non c’è spazio per gli scherzi quando si parla di sicurezza alimentare, specialmente durante le festività. I Carabinieri del Nucleo ... cronachedellacampania.it

Lente sui dolci di carnevale. Blitz dei Nas in pasticceria. Sigilli a 147 chili di prodottiIspezione in un’attività cittadina: i preparati erano scaduti e mal conservati. Nella Bassa e in val d’Enza riscontrate carenze igieniche: multe per 6mila euro. msn.com

Benevento-Guidonia (U17) - Blitz dei LAZIALI, nel finale Vitelli è "freddo" dal dischetto! - facebook.com facebook