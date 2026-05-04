Al carcere di Verbania si discute del ruolo del lavoro nel percorso di reinserimento sociale dei detenuti. Spesso, l’attività lavorativa si interrompe improvvisamente al momento della scarcerazione, creando difficoltà nel reinserimento. La questione riguarda come garantire una continuità lavorativa che favorisca una transizione più efficace verso la vita fuori dal carcere. Sono in corso approfondimenti su come migliorare questa fase.

? Cosa scoprirai Come si evita che la fine della pena diventi un fallimento?. Perché il lavoro in carcere si interrompe bruscamente alla scarcerazione?. Chi ha creato il modello di accoglienza della Cooperativa Il Sogno?. Come può la comunità locale prevenire il ritorno alla marginalità?.? In Breve Incontro a Briga Novarese il 21 aprile con la Commissione Caritas locale.. Erica Bardi della Cooperativa Il Sogno illustra il ventennale percorso associativo.. Luciana Spadina e i volontari di Camminare insieme partecipano al dibattito.. Criticità sul lavoro post-carcerazione per i detenuti della Casa Circondariale di Verbania.. Martedì 21 aprile, presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Briga Novarese, la Commissione Caritas ha dato un importante impulso al ciclo di incontri denominato Visitare i carcerati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere di Verbania: il nodo del lavoro per il reinserimento sociale

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