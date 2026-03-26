Il 30 marzo, nel Palazzo di Giustizia di Napoli, si svolgeranno i Mercatini di Pasqua. L’evento vedrà la partecipazione di espositori e volontari, con l’obiettivo di promuovere attività di reinserimento sociale e coinvolgere la comunità locale. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni pasquali e sostenere iniziative di solidarietà.

Il Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo” di Napoli ospiterà, nella giornata del 30 marzo, i Mercatini di Pasqua, un’iniziativa che coniuga tradizione, solidarietà e impegno sociale. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in Piazza Coperta, saranno esposti e messi in vendita prodotti pasquali realizzati all’interno di istituti penitenziari del Distretto. Parteciperanno all’iniziativa la Casa di Reclusione “G.B. Novelli” di Carinola, la Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale, la Casa Circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, insieme alle cooperative sociali “Generazione Libera” e “L’uomo e il legno”. I visitatori... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mercatini di Pasqua al Palazzo di Giustizia di Napoli: lavoro, tradizione e reinserimento sociale

Articoli correlati

Leggi anche: Pasqua al porto tra mercatini di artigianato e dj set: arrivano “Fièra” ed “Elettro Pasqua”

Museo delle Scienze e carcere: “Articolo 27”, un percorso di reinserimento sociale attraverso lavoro e formazione.Il Museo delle Scienze di Trento apre un varco inedito, trasformando le sbarre di un carcere in un’opportunità di reinserimento sociale attraverso il...

Contenuti utili per approfondire Mercatini di Pasqua al Palazzo di...

Temi più discussi: Il tradizionale Mercatino di Pasqua si sposta in piazza De Ferrari con tanti prodotti tipici e idee regalo; Mercatino di Pasqua 2026 in piazza De Ferrari con idee regalo e prodotti tipici; Pasqua al porto tra mercatini di artigianato e dj set: arrivano Fièra ed Elettro Pasqua; Colori, musica e dolci tradizionali: scopri i mercatini di Pasqua a Vienna.

Napoli, solidarietà a Piazza Coperta con i Mercatini di Pasqua degli istituti penitenziariA Napoli tradizione, solidarietà e impegno sociale trovano posto nel Palazzo di Giustizia «Alessandro Criscuolo», lunedì 30 marzo, ... ilmattino.it

Mercatini di Pasqua a NapoliIl Palazzo di Giustizia Alessandro Criscuolo di Napoli ospiterà, nella giornata del 30 marzo, i Mercatini di Pasqua, un’iniziativa che coniuga tradizione, solidarietà e impegno sociale. irpinia24.it

Vi ricordiamo i mercatini di Pasqua alle RSA Parco delle Cave e RSA Baggio! Vi aspettiamo il 26 marzo con i primi profumi di primavera e l’arrivo della Pasqua! - facebook.com facebook

Capoterra, successo per il primo mercatino di Pasqua della scuola elementare di Frutti d’Oro x.com