Carambola di cadaveri – Benvenuti nel nuovo universo narrativo di Mike Mignola

Nel 1994, l'artista ha introdotto nel mondo dei fumetti un personaggio chiamato Hellboy, protagonista di una miniserie inizialmente pubblicata in forma di miniserie. La creazione ha avuto subito un grande riscontro tra i lettori, portando alla pubblicazione di numerose altre storie e al consolidamento di un universo narrativo che combina elementi soprannaturali e dark. La serie ha visto vari episodi e sviluppi nel corso degli anni, mantenendo una forte presenza nel settore dei fumetti.

Nel 1994 Mike Mignola ha creato il personaggio di Hellboy con la prima miniserie a lui dedicata e da quella storia è nato un universo narrativo infinito e in continua espansione, che lo stesso autore sta ancora portando avanti, insieme a tanti altri nomi importanti del settore, soprattutto John Arcudi. Anche oggi, a più di quarant’anni di carriera, le idee affollano la mente dello scrittore, che ha deciso di dare loro forma in un nuovo scenario. La prima iterazione è Carambola di cadaveri, pubblicato lo scorso anno da Dark Horse e arrivato ora in Italia per Bao Publishing. Si tratta di un volume che raccoglie alcune storie brevi, slegate tra...🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Carambola di cadaveri – Benvenuti nel nuovo universo narrativo di Mike Mignola Notizie correlate Bao Publishing presenta CARAMBOLA DI CADAVERI di Mike MignolaMike Mignola, leggendario creatore di Hellboy, scrive e disegna un’antologia di oscuri racconti folkloristici. Mike e Undici di nuovo insieme a salvare il mondo nell'universo anni '80 Con Stranger Things: Storie dal 1985, su Netflix si ritorna a Hawkins in compagnia di Undici, Mike, Will e tutti i protagonisti della serie più amata...