Su Netflix torna la serie ambientata negli anni '80, con nuovi episodi che riprendono le avventure dei personaggi principali. La narrazione si concentra ancora una volta su Hawkins, con Mike, Undici e gli altri protagonisti coinvolti in eventi che mettono a rischio il mondo. La produzione ripropone il gruppo unito in situazioni che combinano nostalgia e azione, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori con un ritorno alle origini della trama.

C on Stranger Things: Storie dal 1985, su Netflix si ritorna a Hawkins in compagnia di Undici, Mike, Will e tutti i protagonisti della serie più amata della piattaforma. La versione animata, ideata da Eric Robles e prodotta dai fratelli Duffer, rimette in gioco tutte le dinamiche dell’originale (il Sottosopra, l’ombra del governo, il demogorgone) introducendo anche nuovi personaggi. Rimane intatta l’allure anni ’80, insieme alla sua strepitosa colonna sonora. La più grande sorpresa? Il superamento del doloroso finale della live-action e un nuovo destino per Mike e Undici. “Stranger Things 5 – Volume 2”: svelato il trailer del gran finale X Leggi anche › Sta per arrivare un finale segreto di “Stranger Things”? La teoria (falsa) del ConformityGate Stranger Things: Storie dal 1985 su Netflix, episodi e trama in onda dal 23 aprile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mike e Undici di nuovo insieme a salvare il mondo nell'universo anni '80

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